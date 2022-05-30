هالة السعيد: شراكة تكاملية لخلق تنمية اقتصادية مستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لـ «البيان»: شهدنا شراكة صناعية تكاملية من أجل خلق تنمية اقتصادية مستدامة. وأشارت إلى ضرورة أن تستفيد الدول العربية من المزايا التنافسية التي تمتلكها. وقالت: لدينا في الدول العربية قوى بشرية وموارد طبيعة وحجم سوق كبير يمكن من خلاله مواجهة كل التحديات الاقتصادية والأزمات التي يمر بها العالم، وبالتالي تحقيق تكاملية اقتصادية مرنة ومضمونة.

وأضافت إن الشراكة تهدف إلى توفير سلاسل توريد وتوطين صناعات وتوجيه فائض كبير للتصدير. وأشارت إلى أن العالم يشهد العديد من الأزمات، ومن خلال الشراكة والتكامل نستطيع توفير الأمن الغذائي وتقليل حجم الواردات من الخارج وتوفير العملة الأجنبية من تقليل الواردات. وأكدت أن التكامل العربي كان وما زال حلماً للشعوب في مختلف الدول العربية.

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