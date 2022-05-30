سفير مصر في الإمارات: خطوة مهمة لتعزيز نمو المجالات الحيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد شريف البديوي، سفير مصر لدى الإمارات، أن اتفاق الشراكة الجديدة الذي تم توقيعه بين الإمارات ومصر والأردن خطوة مهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز نموها في المجالات الحيوية.

وأوضح السفير شريف البديوي في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الاتفاق يعد نموذجاً مهماً جداً للتكامل بين الدول العربية ولما يجب أن تكون عليه العلاقات التجارية والاقتصادية بين العواصم العربية.

وأعرب شريف البديوي، سفير مصر في دولة الإمارات عن أمله بالتوفيق للدول الثلاث التي وقعت اتفاق الشراكة التكاملية والبدء في إجراءات تنفيذ الاتفاق والذي سيعود بالخير الكثير على شعوب الدول الموقعة

عليها.

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