الإمارات تمول مشاريع لزراعة القمح في الأردن ومصر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشف يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني - في تصريحات إعلامية – أن دولة الإمارات سوف تقوم بتمويل زراعة القمح في المملكة الأردنية ومصر، مشيراً إلى أن الدول الثلاث اتفقت على سرعة البدء بمشروعات قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على العديد من المشروعات بزراعة القمح في الأردن ومصر باستثمارات إماراتية محددة.

سلاسل التوريد

وأضاف إن العالم والمنطقة تمر بظروف قاسية بسبب الآثار السلبية لجائحة «كورونا» وأيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية وما أثر سلباً في توريد السلاسل العالمية وخاصة القمح والمواد الغذائية.

تنمية مستدامة

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إلى العلاقة المتميزة بين الدول الثلاث في مختلف المجالات مؤكداً أنه سيتم البدء بالعمل على شراكة تكاملية صناعية تفضي إلى تنمية اقتصادية مستدامة، لافتاً إلى تحديد 10 مشاريع تمت دراستها وتحديد استفادة كل دولة منها، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسة لهذه المشاريع وهي: توطين الصناعة، وإحلال المستوردات، وتوفير فرص عمل وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة.

وأعرب يوسف محمود الشمالي، عن أمله أن تسهم المشروعات التي تمت الموافقة عليها في تحقيق نتائج سريعة تزيد من التكامل بين الدول الثلاث وتسهم في توطين الصناعة.

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