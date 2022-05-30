الشراكة تعكس مستويات متقدّمة من التنسيق

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات والأردن ومصر تعكس المستويات المتقدِّمة من التنسيق والعمل وخاصة في القطاع الصناعي.

مساهمة مالية

وقال إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات: «إن استضافة الإمارات لتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الثلاث ومساهمتها المالية المتميزة في تمويل المشروعات يؤكد حرص قيادتها الرشيدة على إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في الدول الشقيقة، وتدعم المزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات». وأوضح أن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث تعكس المستويات المتقدِّمة من التنسيق والعمل بينها وعلى رأسها التعاون الاقتصادي في مجالاته المتعددة، مما يبعث رسالة واضحة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمةً لمصالحها المشتركة وشعوبها.

وأشار رئيس مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات، إلى ضرورة تسريع الخطوات العملية لتنفيذ المشروعات التي تتضمّنها الشراكة بين الدول الثلاث لخدمة مصالح الدول الشقيقة وللأجيال القادمة. ولفت إلى أن الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم وخاصة تحديات الطاقة والأمن الغذائي تتطلب من الجميع المزيد من التعاون والاعتماد على الذات والاستفادة من التجارب السابقة التي مر بها العالم أجمع سيما خلال جائحة «كورونا». وأشاد بالدور الرائد الذي تنتهجه دولة الإمارات في استقطاب الكفاءات المتميزة، وفتح المجالات للمبدعين والمبتكرين في شتى المجالات، وبما يدعم المستثمرين ويسهّل عملهم في البلدان الثلاثة، حيث تتضمن الشراكة العديد من المشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بين الأردن والإمارات ومصر.

تعزيز التكامل

وأكد المهندس بشّار الكيلاني نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، أن التغيرات العالمية تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتشكيل نواة تكامل اقتصادي وابتكار صيغ جديدة لتعزيز التكامل والتعاون تستثمر الميزات النوعية لكل دولة. وأوضح أن الشراكة بين الدول الثلاث تعتمد على ما تملكه كل دولة من مقومات وفرص استثمارية في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الثروات البشرية والطبيعية، والأسواق، بما يتيح فرصاً تنموية كبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين. وأضاف أن الشراكة الموقعة بين الدول الثلاث، تهدف إلى توثيق علاقات التكامل، وتعزيز نمو القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي، بما يمكّن قطاع الصناعة ويزيد إمكانية الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لدى كل دولة على صعيد الموارد والكفاءات الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدّمة من منافذ وموانئ وعالمية وخدمات فنية ومالية.

ويقول المهندس خالد القاقا، رجل الأعمال الأردني: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث سوف تحقق التكامل الصناعي في القطاعات التي تم الاتفاق عليها»، مشيراً إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق المختلفة.

وقال: «توقيع الشراكة الثلاثية يعتبر لحظة تاريخية ستعيد تشكيل المشهد على صعيد التكامل الاقتصادي والصناعي بين الإمارات والأردن ومصر». وأضاف: «إن القطاع الصناعي النشط في الدول الثلاث يتطلع بإيجابية كبيرة لهذه المبادرة التي ستنعكس إيجاباً وتضيف ميزات تنافسية من حيث توفر المواد الأولية والعمالة ومنافذ الشحن والتصدير ومصادر التمويل وفتح أسواق جديدة وتوسيع الاستثمارات في الدول الثلاث». وأضاف: «إن مجموعة «EEE Group» وبصفته الرئيس التنفيذي – قررت فوراً المباشرة بتوسيع المشروعات الصناعية لتشمل التوسع في الأردن ومصر بعد نجاحها في دولة الإمارات»، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة مما تطرحه هذه المبادرة لقطاع الأعمال بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز