71 مليوناً إنفاق «خيرية الفجيرة» على المشاريع 2021

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

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أعلن محمد علي الملا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن حجم الإنفاق على المشاريع الخيرية خلال العام 2021 بلغ 71,470,020 درهماً.

وأكد الملا أن إنفاق الجمعية ذهب للأسر المتعففة والأسر محدودة الدخل، وأصحاب الهمم ومساعدة الطلبة والمرضى والأيتام والفئات المستحقة.

وشملت المساعدات الزكاة ودعم التعليم والأسر المنتجة بقيمة تصل إلى 40,890,336 درهماً، إلى جانب كفالة الأيتام التي بلغت فيها المساعدات حوالي 16,540,556 درهماً، بالإضافة إلى مشاريع المساجد والآبار بقيمة تصل إلى 4,028,754 درهماً، الصدقات والوقف الخيري 4,684,685 درهماً، والمشاريع الموسمية مثل إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر 4,325,689 درهماً.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لجمعية الفجيرة الخيرية.

كما تم مناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات، والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية للعام الماضي 2021 والخطة التشغيلية لعام 2022.

وأشار الملا إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات المالية التي قدمتها الجمعية العام الماضي وصل لـ 23,586 فرداً، كما قدمت الجمعية مساعدات عينية إلى 59,970 فرداً، لافتاً إلى أن الجمعية نفذت مشروع حفظ النعمة، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها على الفقراء والمحتاجين منذ بداية المشروع عام 2004 وحتى 2021.

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