تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للسكوتر الكهربائي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية أثناء استخدام تلك الدراجات، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

وثمنت جهود مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في إطلاق حملة توعية شاملة بالتعاون مع شرطة أبوظبي والشركاء، انطلاقاً من الحرص على رفع وعي مستخدمي الدراجات بأهمية القيادة الآمنة، واتباع اشتراطات اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية.

ورحب العميد سالم الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات، بجهود مركز النقل المتكامل في إصدار دليل الضوابط والاشتراطات الفنية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في أبوظبي، لتقديم الإرشادات والتوجيهات إلى مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية، متضمناً الاشتراطات الفنية وأنواع الدراجات المصرح باستخدامها، وتوضيح الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بالتعليمات. ودعا مستخدمي السكوتر إلى الالتزام بلبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية).

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