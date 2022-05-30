شرطة دبي تطلق حملة توعوية بالتعاون مع «ستاربكس»

المصدر: دبي- البيان

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تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية، حملة توعوية بالتعاون مع «ستاربكس» شركة المقاهي الأمريكية العالمية، تستهدف كافة أطياف المجتمع، بما فيهم الشباب، عبر رسائل توعوية في 200 من منافذ ستاربكس المنتشرة في إمارات الدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر ثقافة الوعي بالقانون.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية أن إشراك القطاع الخاص في الحملات التوعوية يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، إيماناً بأن تعزيز الأمن مسؤولية مشتركة بين الجهات الأمنية والشرطية من جانب، والجهات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، من جانب آخر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً بتعاونه في تسهيل الوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية ممكنة، لا سيما الشباب الأكثر احتكاكاً وتفاعلاً مع العالم الرقمي الجديد ومستجداته، وهو ما يستلزم توعية مكثفة لإيضاح أطر التعاطي بإيجابية مع التكنولوجيا والأدوات الرقمية المتاحة، وكيفية تحقيق أكبر استفادة من استخدامات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي مع الوعي الكافي بالمخاطر الناجمة عن ذلك.

مجالات

ونوه الفلاسي بأن الحملات التوعوية، التي تطلقها شرطة دبي على مدار العام تشمل المجالات المرورية والجنائية والمجتمعية، والهدف منها يتمثل في الانتشار، وإحداث تغيير إيجابي في الوعي المجتمعي للفرد، وجعله شريكاً في تعزيز الأمن في المجتمع بثقافته الأمنية، ووعيه بالقانون، وتعاونه بالإبلاغ عن الجرائم والمخالفات.

من جانبه، قال آندي هولمز الرئيس الإقليمي لستاربكس في مجموعة الشايع: «من صلب قيمنا في ستاربكس أن نترك أثراً إيجابياً في المجتمعات التي نعمل فيها. في عصر التطور الرقمي السريع كل فرد منا عرضة للوقوع ضحية الاحتيال الإلكتروني، ولذلك نحن نسام بالتعاون مع شرطة دبي في نشر ثقافة الوعي وحماية أفراد المجتمع».

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