384 ألف مستفيد من حملة «دبي الخيرية» الرمضانية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن حصاد حملتها الرمضانية الماضية وعدد المستفيدين من برامجها الموسمية في الشهر الفضيل داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن ما حققته من نتائج كان مطابقاً للتوقعات، خصوصاً مع تنفيذها حملة إعلامية وتسويقية مكثفة في وسائل الإعلام المحلية كافة، استمرت طوال شهري شعبان ورمضان، لنشر وإيصال مشروعات الجمعية إلى أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة المعطاءة.

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن عدد المستفيدين من برامج المير ووجبات الإفطار وكفالة الأيتام وزكاتي المال والفطر وكسوة العيد والسلال الغذائية تجاوز 384 ألف حالة ومستفيد داخل الدولة وخارجها.

وثمن المدير التنفيذي عطاء الشركاء وأهل الخير والمتعاونين مع تلك الحملة، ونوه بدورهم في دعم مسيرة النمو الإنساني الذي حققته الجمعية في السنوات الأخيرة، مؤكداً حرص الجمعية على بناء جسور التواصل مع المجتمع، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته المختلفة، لدعم جهود الجمعية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تعزيز تطلعاتها وترجمة خططها وبرامجها.

وذكر السويدي أن الجمعية تلقت تبرعات لكفالة أيتام جدد في الداخل والخارج، غير أولئك المكفولين منذ سنوات عدة، ضمن برامج الرعاية الاجتماعية والثقافية التي توفرها الجمعية لهذه الشريحة من المجتمع على مدار العام، مشيراً إلى أن عدد الكفالات «الخارجية» بلغ 1552 يتيماً بتبرعات بلغت قيمتها مليونين و800 ألف درهم، فيما تلقت تبرعات بـ 108 آلاف درهم لكفالة 30 يتيماً داخل الدولة.

وأوضح أن قيمة كفالة يتيم داخل الدولة تبلغ 300 درهم شهرياً، و150 درهماً للأيتام خارج الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية صرفت العام الماضي 10 ملايين و556 ألف درهم كمخصصات لستة آلاف و664 يتيماً من داخل الدولة وخارجها، منها 9 ملايين ونصف المليون درهم لستة آلاف و364 يتيماً في 19 دولة، ونحو مليون درهم لثلاثمئة يتيم داخل الدولة، بالتعاون والشراكة مع الكفلاء والمحسنين.

إفطار صائم

وذكر المدير التنفيذي أن الجمعية وزعت خلال رمضان 336 ألف وجبة إفطار صائم، منها 214 ألفاً في 6 مواقع عمالية في دبي بقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم، و122 ألف وجبة بقيمة مليون و217 ألف درهم وزعتها في دول عدة في الخارج.

وأشار إلى توزيع المير الرمضاني داخل الدولة وخارجها، بميزانية قدرت بنحو مليونين و775 ألف درهم.

زكاة الفطر

قال أحمد السويدي إن «دبي الخيرية» وزعت 40 ألف كيس أرز وزن 3 كيلو غرامات على المستفيدين المسجلين في كشوفاتها ضمن مشروع زكاة الفطر، مشيراً إلى توزيع كسوة العيد على أيتام الداخل المكفولين لديها بقيمة 191 ألف درهم، وزكاة المال على 107 حالات بإجمالي مليونين و287 ألف درهم.

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