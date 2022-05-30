جمارك دبي تعرض تجربتها في استشراف المستقبل والابتكار الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت جمارك دبي وفداً من ورشة حكومة دبي، وتم خلال اللقاء إطلاع أعضاء الوفد على تجربة الدائرة في مجال الموازنة والرقابة الداخلية، وأفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل والابتكار الحكومي.

وتحرص جمارك دبي من خلال تلك الزيارات على دعم علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها وبناء علاقات فعّالة ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز السمعة المؤسسية للدائرة، من خلال التواصل المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية، لضمان تبادل المعرفة المؤسسية، مع قياس أثر متابعة المشاريع المشتركة وبناء القدرات مع الدوائر الحكومية الأخرى، حيث باتت جمارك دبي مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي.

وقام موظفو جمارك دبي من إدارات (المالية، الاستراتيجية والتميز المؤسسي، المشاريع) بتقديم عروض توضيحية عن تقارير الموازنة العامة، وارتباطها بمشاريع الدائرة الاستراتيجية، وكيف طورت الدائرة أنظمتها المالية، لتتواكب مع مرحلتها المستقبلية.

كما تم التطرق إلى أفضل ممارسات الدائرة وتجربتها في مجال استشراف المستقبل والابتكار الحكومي،، كما تم عرض أبرز الأدوات المستخدمة في الدائرة لتعزيز ثقافة استشراف المستقبل، وتم تسليط الضور على الجوائز والإشادات الدولية، التي حصلت عليها الدائرة مؤخراً، والتي عززت بها ريادتها العالمية. وشهد اللقاء الحديث عن الابتكار الحكومي ودوره في تعزيز الرؤية المستقبلية لجمارك دبي.

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