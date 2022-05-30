ورشة حكومة دبي و«تاكسي دبي» تتبادلان الخبرات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت ورشة حكومة دبي اتفاقية تعاون مع مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، في إطار تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، ودعم قنوات الاتصال وتبادل الأفكار والخبرات الفنية والتقنية، تحقيقاً للمصالح المشتركة بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية العمل على تبادل نتائج التجارب الخاصة بصيانة المركبات وإدارة الورش، واستعراض مزايا الأنظمة المستخدمة لدى الطرفين، وإمكانية نقل التكنولوجيا بين الطرفين، بالإضافة إلى القيام بتجارب مشتركة، تتضمن حلولاً مبتكرة لرفع كفاءة المركبات وبحث إمكانية تحويل المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى مركبات هجينة أو كهربائية صديقة للبيئة، عبر التوظيف الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء التشغيلي».

من جانبه قال منصور رحمة الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: «يمثل التعاون مع ورشة حكومة دبي إضافة هامة لمساعينا الرامية إلى الارتقاء بجودة خدماتنا، بما يتماشى مع رؤيتنا في تقديم خدمات نوعية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتتبع منهجية آمنة ومبتكرة ومستدامة لضمان رفاهية النقل».

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