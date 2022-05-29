مجلس إدارة جديد لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية التنمية الاجتماعية في عجمان تشكيل مجلس إدارة جديد إذ تم اختيار أحمد حسن الفورة رئيس مجلس الإدارة، أحمد علي الرئيسي نائب رئيس مجلس الإدارة، عائشة حميد المطروشي أمينة الصندوق، سلطان جمعة السويدي أمين السر، أحمد سيف عبدالله المهيري عضواً، الدكتور محمد أحمد بن هزيم السويدي عضواً، حصة جمعة عبدالرحمن بن هندي الشويهي عضواً، فاطمة عبيد سعيد الشامسي عضواً، فاطمة سيف الحمراني عضواً ومنى صقر المطروشي مديرة عامة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وقالت منى صقر المطروشي، المديرة العامة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية إنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وفيه تم توزيع المناصب والمهام وأعمال اللجان، مؤكدة أن الجمعية تعمل جاهدة لتعزيز التواصل مع المجتمع وتنفيذ مبادرات ترمي إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.

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