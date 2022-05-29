الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:53، والمد الثاني عند الساعة 00:55، والجزر الأول عند الساعة 18:36، والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27، والمد الثاني عند الساعة 20:57، والجزر الأول عند الساعة 15:57، والجزر الثاني عند الساعة 03:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 75 25 دبي 36 27 90 35 الشارقة 36 26 90 35 عجمان 33 28 90 30 أم القيوين 36 27 90 30 رأس الخيمة 38 28 80 35 الفجيرة 42 31 60 10 العين 41 27 55 10 ليوا 43 26 60 10 الرويس 42 27 75 30 السلع 42 28 70 25 دلما 38 28 75 25 طنب الكبرى 34 28 85 35 طنب الصغرى 34 28 85 35 أبو موسى 34 28 85 35.

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