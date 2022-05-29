كاتب بريطاني: الإمارات نموذج ناجح للدولة التي تمثل الإسلام المعتدل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد كاتب بريطاني بارز أن الدبلوماسية الإماراتية استطاعت أن تروج للإسلام المعتدل الوسطي عبر النماذج المشرقة، وقدمت الإمارات كنموذج ناجح للدولة التي تمثل الإسلام المعتدل.

وقال الدكتور حسين الكاتب البريطاني البارز في حوار الإسلام والغرب، وأستاذ في جامعة جورج تاون في واشنطن، إن بيت العائلة الإبراهيمية في الإمارات، يجسّد حالة التعايش والتسامح بين الأديان، معتبراً وثيقة" الأخوة الإنسانية" دليلاً ملموساً على ذلك.

جاء ذلك خلال جلسة "الإسلام والغرب .. الماضي والحاضر والمستقبل"، التي أقيمت ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للنسخة الـ 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وناقشت النموذج العربي والإماراتي المعتدل والوسطي في التعامل مع الأديان، وكيف أصبح نموذجاً عالمياً بفضل الدبلوماسية الإماراتية.

وقال الدكتور حسين إن دراسته في البلاد العربية، وقضاءه وقتاً في الإمارات، مكّنه من أن يرى الإسلام بوصفه مجموعة من الأخلاقيات، وهو دين السماحة.

أدار الجلسة الدكتور بلال الأورفه لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربية والإسلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت، عضو اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز