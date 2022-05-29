الإمارات تشارك في اجتماع "مجموعة دراجون" بالمملكة المتحدة

المصدر: وام

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شاركت دولة الامارات في اجتماع "مجموعة دراجون" الذي عقد في المملكة المتحدة وضم عددا من رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المتحدة.

حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع يترأسه الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، حيث ناقش رئيس الوفد مع أعضاء "مجموعة دراجون" أوجه التعاون المشترك بين الدول المشاركة وسبل تطوير القدرات والإمكانات العسكرية في الكثير من المجالات.

وعلى هامش الاجتماع، التقى نائب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول بحري السير انتونيو راديكن وناقشا سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

كما قام الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي والوفد المرافق له بجولة في كلية ساندهيرست العريقة والتقوا عددا من الطلبة والطالبات المرشحين من منتسبي الكلية، وعبر عن فخره وتقديره لمستوى التأهيل الذي وصل إليه المرشحون من أبناء الإمارات، وعبر قائلاً: إن ما وصلت إليه دولتنا من مكانة متقدمة من التطور والازدهار هو نتيجة غراس الآباء المؤسسين وبسواعد أبنائها، ولولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وحرصه على الاستثمار في طاقات وقدرات أبنائه ليس فقط في المجال العسكري ولكن في جميع المجالات، لما وصلنا إلى هذا المستوى العالي من الحرفية ولا سيما العنصر النسائي من بنات الامارات اللاتي دخلن هذا المجال عن جدارة واستحقاق وأثبتن قدرتهن على حماية مقدرات ومكتسبات الدولة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

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