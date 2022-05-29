حمدان بن محمد يفتتح رسمياً مشروع تطوير شارع دبي - العين

المصدر: البيان

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم رسمياً أحدث مشاريع للبنية التحتية وهو مشروع تطوير شارع دبي - العين حيث سيستفيد منه 1.5 مليون شخص وبتكلفة بلغت 2 مليار درهم..

وقال سموه: هدفنا أن تكون دبي أفضل مدينة في البنية التحتية.

#حمدان_بن_محمد: نفتتح اليوم رسمياً أحدث مشاريعنا للبنية التحتية وهو مشروع تطوير شارع دبي - العين .. 1.5 مليون شخص يستفيدون من هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 2 مليار درهم.. هدفنا أن تكون دبي أفضل مدينة في البنية التحتية. pic.twitter.com/zRqh50tNlH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2022

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