يخدم 1.5 مليون شخص وبتكلفة 2 مليار درهم

حمدان بن محمد يفتتح رسمياً مشروع تطوير شارع دبي - العين

المصدر:
  • البيان
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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم رسمياً أحدث مشاريع  للبنية التحتية وهو مشروع تطوير شارع دبي - العين حيث سيستفيد منه 1.5 مليون شخص وبتكلفة بلغت  2 مليار درهم.. 

وقال سموه: هدفنا أن تكون دبي أفضل مدينة في البنية التحتية.

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