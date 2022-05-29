137203 توصيلات كهرباء ومياه جديدة في دبي خلال 2021

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد توصيلات الكهرباء الجديدة في إمارة دبي بلغ 68,888 توصيلة خلال عام 2021، في حين بلغ عدد توصيلات المياه الجديدة 68,315 في عام 2021، وذلك رغم التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وبنهاية إبريل 2022، بلغ إجمالي عدد توصيلات الكهرباء في دبي 1,074,583 توصيلة وإجمالي عدد توصيلات المياه 979,230 توصيلة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسجل زيادة في أعداد التوصيلات الجديدة للكهرباء والمياه عاماً بعد عام في دبي نتيجة ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد في الإمارة.

وقال معالي الطاير: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل العمل على توفير بنية تحتية قوية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها دبي، ونعمل على رفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لمواكبة الطلب المتزايد وتوفير خدماتنا لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي. وعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده العالم نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن مسيرة النمو تتواصل في دبي وشهدنا زيادة في عدد التوصيلات الجديدة خلال العامين الماضيين في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية."

يشار إلى أن القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي تصل إلى 13.4 جيجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وتوفر الهيئة خدماتها لنحو 3.5 مليون شخص في دبي، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040، نتيجة لبرامج التحول الاقتصادي بعيدة المدى، وأبرزها خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

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