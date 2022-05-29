رئيس الدولة ونائبه يهنئان رؤساء أذربيجان وإثيوبيا والنيبال

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إلهام علييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

إثيوبيا

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سهلى ورق رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيسة سهلى ورق.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

النيبال

أيضاً بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بيديا ديفي بهانداري رئيسة النيبال وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى شيربهادور ديوبا رئيس وزراء النيبال.

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