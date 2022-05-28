385 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 890,696 حالة.

و‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 232,901 فحص جديد في الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 430 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 907,069 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 7,434 جرعة من لقاح «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,895,453 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 251.71 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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