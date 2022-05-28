«أبوظبي للصيد والفروسية» وجهة مثالية لعُشّاق التخييم وأنشطة الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي - وام

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يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته المقبلة مُشاركة محلية وإقليمية واسعة في قطاع «مُعدّات الصيد والتخييم»، كما يشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً من هواة التخييم ورحلات البر والتراث.

وتُقام الدورة الـ 19 من المعرض خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر المقبلين بتنظيم من نادي صقاري الإمارات وبرعاية من هيئة البيئة - أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية وشريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المتخصصة والشريك الداعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأكد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أنّ المعرض بات الوجهة الأمثل لكل من يخطط للقيام برحلة سفاري أو صيد التخييم وممارسة أنشطة الهواء الطلق والعودة إلى عبق التاريخ والثقافة والرياضات الأصيلة وتذوق الفن بمختلف أشكاله.

كما أنه يتيح للزوار والسياح فرصة اقتناء كل ما يلزمهم من عربات ومعدات والحصول على أفضل الخدمات لتجربة إقامة فريدة تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة في أجمل الواحات والقيام برياضات المغامرة الشيقة في الصحراء.

ويشهد قطاع «معدات الصيد والتخييم» إقبالاً واسعاً من قبل الشركات المختصة بتصنيع وتوفير مستلزمات الرحلات البرية والشاطئية والتخييم في الدورة المقبلة، حيث حرصت العديد من الشركات هذا العام على استكمال حجوزاتها بشكل مبكر والتوسع في مساحات منصاتها، وتجهيز منتجاتها وابتكاراتها، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة والخدمات والتسهيلات المميزة التي يقدمها المعرض هذا العام للعارضين والزوار، لتعزيز خدمات البيع المباشر أثناء الحدث بتمديد فترة المعرض لتصبح 7 أيام بما يتيح للعارضين الفرصة لعرض وبيع بضائعهم بشكل يلبي طموحات المشترين المستهدفين لتسوق كل مستلزمات رحلات التخييم والصيد للموسم المقبل.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة للمعرض على تقديم العديد من التسهيلات والخدمات المميزة للعارضين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بالإضافة إلى باقات ترويجية وتسويقية فاعلة تعزز من مكانة معرض أبوظبي كحدث تجاري مهم بالنسبة لهم يتميز بقوة شرائية عالية.

وتمكنت الشركات العارضة في قطاع «معدات الصيد والتخييم» في الدورة الأخيرة من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير عبر استقبال العملاء المهتمين ولقاء كبار المشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين، لتسويق منتجاتها.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لزواره منتجات جديدة وخيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع «مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق».

من جهته أكد وليد يوسف المدير العام لـ «إيه آر بي الإمارات» أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يلعب دوراً بارزاً في جمع الشغوفين وعشاق المغامرة تحت سقف واحد، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التقاليد التراثية العريقة التي تنفرد بها دولة الإمارات، كما أنه يسهم في تعزيز فرص نمو الشركة وتحقيق أهدافها بالتواصل مع قاعدة أوسع من العملاء.

من جهته قال عبيد سعيد عبد الله شركة المقناص للوازم الخيام والرحلات إن مشاركتنا السنوية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تعتبر من الأحداث المهمة التي تنتظرها الشركة على مدار العام، لما لهذه المشاركة من فوائد عدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات التي تعرضها الشركة، وكذلك تعريف الزوار على المنتجات الجديدة بالإضافة إلى استقطاب زبائن ومتعاملين جدد كل عام من زوار المعرض، والذين أصبحوا زبائن دائمين للشركة طوال العام، ويقصدون جناحها في المعرض للتعرف على كل ما هو جديد في عالم لوازم الرحلات والتخييم.

أما عمر عويضة من شركة الغربية للخيام ولوازم الرحلات، فأكد أن المعرض يعتبر منصة ووسيلة مهمة لتعريف الزوار من كل الإمارات بالمنتجات التي تعرضها الشركة واكتساب زبائن جدد كل عام، وساهم كثيراً في تعزيز السمعة الطيبة للشركة.

ويعتبر مصطفى لطفي علي من البوادي لتجارة أدوات الرحلات أن الإقبال اللافت من الجمهور بشكل سنوي على اقتناء لوازم التخييم يشجع الشركات العاملة في هذا المجال على المشاركة باستمرار في المعرض، والحرص على تقديم أفضل ما لديها من منتجات تلبي ذائقة محبي رياضات الصيد ورحلات البر وغيرها من الهوايات والعادات الإماراتية الأصيلة.

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