شرطة دبي تبحث التعاون المشترك مع الشركاء في المجال السياحي

المصدر: دبي - البيان

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بحثت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وإدارة الإعلام الأمني لشرطة دبي.

وعُقد الاجتماع في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحضور العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية وسعيد الجناحي المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وسند الظفري مدير الفعاليات الترفيهية في دائرة الاقتصاد والسياحة وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية وأحمد إبراهيم مدير الفعاليات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي والرائد خالد المري مدير إدارة الإعلام الأمني بالوكالة.

كما حضر الاجتماع النقيب شهاب أحمد السعدي رئيس قسم الدوريات الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعايدة البوسعيدي خبيرة أولى للحملات التسويقية وخلف العليلي مساعد أول للحملات التسويقية في دائرة الاقتصاد والسياحة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الجهود المشتركة في استضافة ضيوف إمارة دبي من الشخصيات العامة وتنفيذ زيارات لأغلب المناطق السياحية بالإمارة ومنها زيارة مركز الشرطة الذكي SPS ومتحف المستقبل.

وفي ختام الاجتماع زار المشاركون متحف شرطة دبي للاطلاع على مُحتوياته ومقتنياته التي توثق تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء وأبرز الابتكارات الحديثة في العمل الشرطي.

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