الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 18:05 الجزر الثاني عند الساعة 07:32.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 20:31 والجزر الاول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 70 20

دبي 39 28 75 25

الشارقة 41 27 70 20

عجمان 40 28 75 25

أم القيوين 42 27 80 30

رأس الخيمة 42 27 85 35

الفجيرة 37 33 65 15

العين 45 26 60 10

ليوا 42 26 65 25

الرويس 35 29 70 20

السلع 34 28 70 20

دلما 37 29 75 35

طنب الكبرى 38 29 80 40

طنب الصغرى 38 29 80 40

أبو موسى 38 28 85 35 .

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