حاكم رأس الخيمة يعزي ملك الأردن بوفاة والد الملكة رانيا العبدالله

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين، والد صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

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