رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة النيبال باليوم الوطني لبلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة النيبال وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شيربهادور ديوبا رئيس وزراء النيبال.

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