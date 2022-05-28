رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الهام علييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

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