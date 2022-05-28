صناعة السجاد وتنسيق الزهور.. «ديوا» تنظم 3 ورش حرفية لتعزيز مهارات الموظفات

المصدر: البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث ورش عمل حرفية لموظفات الهيئة بالتعاون مع "سكيل لاب" في دبي، لتعزيز مهاراتهن في عدة مجالات ومنها صناعة السجاد وإعداد مختلف أنواع القهوة وتنسيق الزهور.

وأشارت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى أن الإدارة العليا في الهيئة تعمل على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة لموظفاتها، داعمة لتمكين وريادة المرأة وتفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة، وتنمية مهاراتها الشخصية والحياتية ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات، وبناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة، وتنشئة جيل المستقبل الواعد بطريقة آمنة وسليمة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والاجتماعية، ويحقق سعادتهن ويزيد إنتاجيتهن ومساهمتهن في تعزيز مكانة الهيئة ونجاحاتها.

وتحرص اللجنة النسائية على تنظيم المحاضرات التثقيفية والتوعوية التي لا يقتصر مردودها الإيجابي على الهيئة فحسب، بل يظهر أثرها جلياً في المجتمع بشكل عام. كما تتعاون اللجنة مع المؤسسات المعنية لإقامة ورش العمل اليدوية لتطوير القدرات الشخصية للموظفات، وترسيخ الهوية الوطنية وتسليط الضوء على الثقافة الإماراتية والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

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