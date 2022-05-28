الإمارات تنتج الأعلاف من النفايات العضوية باستخدام الحشرات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات، بهدف توفير فرص اقتصادية مستدامة من خلال معالجة التحديات الناتجة عن تراكم النفايات بطرق طبيعية عبر إعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج الأعلاف. ويعتمد المشروع على استزراع واستخدام حشرات «ذبابة الجندي الأسود» التي تتغذى على بقايا الطعام، ثم تصبح هي نفسها علفاً للحيوانات، وتتحول فضلاتها إلى سماد عضوي يتم تحويله إلى أعلاف وبروتينات حيوانية، وأسمدة عضوية، وزيوت صناعية. وكانت الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع «سيركا بيوتك ليمتد» Circa Biotech، لإقامة أول مشروع على مستوى المنطقة لاستخدام الحشرات لإنتاج أعلاف من النفايات العضوية. جاء توقيع الاتفاقية عقب جولة بمقر الشركة في مدينة مصدر في أبوظبي، وبهذه المناسبة قالت معالي مريم المهيري: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتحقيق أمن غذائي مستدام مبني على الابتكار، وتنمية خضراء، والحد من تأثيرات التغير المناخي، وأحد الحلول الابتكارية لتحقيق تلك التوجهات هي معالجة التحديات الناتجة عن تراكم النفايات عبر الاعتماد على حلول تستند للطبيعة من دورها خلق فرص اقتصادية مستدامة تعزز مرونة سلاسل إمداد الغذاء عبر تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي».

وأضافت معاليها: «يشهد العالم زيادة في تمويل رأس المال لشركات تربية الحشرات، ونعتبر في دولة الإمارات أن دعم الابتكار والبحث والتطوير أساس لتعزيز كفاءة مبدأ الاقتصاد الدائري، والذي يتحقق من خلال ممارسات مثل استخدام النفايات العضوية وعناصرها التغذوية كمدخلات في عملية إنتاج الغذاء وهو ما يصب في تعزيز الأمن الغذائي».

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