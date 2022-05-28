راشد بن حميد يكرّم الفائزين من «بلدية عجمان» بجوائز عالمية

المصدر: عجمان - البيان

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كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الإدارات التي مكنت الدائرة من استحقاق الجوائز العالمية، والمتضمنة لجائزة ستيفي للمبيعات وخدمة المتعاملين، وجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة هارفارد الأمريكية.

وأعرب عن فخره بالكوادر الطموحة في قطاع سعادة المتعاملين، والتي استحقت 4 جوائز في «ستيفي للمبيعات وخدمة المتعاملين»، كما حصد القطاع الجائزة الذهبية في مجال الفئات الفردية لخدمة المتعاملين ومركز الاتصال عن أفضل مدير خدمة للمتعاملين للعام الحالي 2022، والجائزة الفضية في المجال ذاته عن أفضل محترف خدمة المتعاملين من المكتب الخلفي، والجائزة الذهبية عن أفضل كتيب خدمة المتعاملين، بالإضافة لجائزة أفضل فريق خدمة المتعاملين في حالة التعافي.

وثمّن جهود الكفاءات الطموحة في قطاع الخدمات المساندة، والممثلة بإدارة تطوير الخدمات الذكية وإدارة الشؤون المالية، واللتان مكنتا الدائرة من حصد جائزتين في ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2022.

ابتكار

وقال: إن الجهود تبذل على مدار العام لتحقيق الأفضل والسير قدماً في درب التقدم والازدهار، وعليه تكلل العمل الدؤوب بحصد جائزة مجال الابتكار في تطوير التكنولوجيا للقطاع الحكومي عن مشروع تصديق الرقمي، كما استحقت الدائرة جائزة المجال المالي عن مشروع مؤشرات الأداء المالي، والتي يتم منحها من قبل القائمين على تنظيم الجائزة العالمية، والتي تُعنى بتكريم كبرى المؤسسات والجهات الرائدة في مجال الابتكار وتطوير الأعمال.

نجاحات

وأوضح أن الدائرة تضيف هذه النجاحات لسجلها الحافل بالتميز، حيث استطاعت الكفاءات المؤهلة في إدارة الشؤون المالية تقلد جائزة التخطيط المالي الأكثر ابتكاراً في جائزة مجلس هارفرد، والساعية لإبراز الجهود المبذولة للسير قدماً في مضمار الابتكار والإبداع.

وذكر أن كفاءاتنا الطموحة تمكنت من اجتياز جميع مراحل الجوائز، فكافة قطاعات الدائرة تعمل يداً بيد لتحقيق الأفضل وضمان تحقيق المؤشرات المطلوبة وتجاوز التوقعات، موضحاً أن الدائرة تتبنى منهجيات واضحة وأساليب عملية في كافة مجالات الابتكار وإسعاد المتعامل والتخطيط الاستراتيجي، الذي يصب في مصلحة المواطن والمقيم والزائر، كما يلقي بظلاله الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

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