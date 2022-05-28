«نجاحات عمل» تشعل نيران الغيرة وتعرّض موظفاً للمساءلة القانونية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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حذرت النيابة العامة الاتحادية من أن بعض المواد التي تنشر على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن عبارات «استهزاء أو سخرية» من أصدقاء وزملاء عمل، قد تؤدي إلى مساءلة قانونية وبالتالي عقوبة السجن والغرامة المالية على من قام بنشرها.

وأشارت النيابة الاتحادية، أن آخر الوقائع التي نظرتها في هذا الشأن، كانت تتمثل في إقدام موظف على نشر تعليقات يسخر فيها من أحد زملائه في العمل.

وأوضحت النيابة: إن التحقيقات بينت أن الغيرة كانت السبب الذي دفع الموظف للقيام بتلك الممارسات المجرمة وفقاً للقانون، خصوصاً وأن زميله في العمل كان يحصل بشكل مستمر على ثناء وتقدير الإدارة جراء جهوده الحثيثة والمثمرة وما حققه من إنجازات ونجاحات كبيرة، جعلته يتبوأ مركزاً متميزاً.

وبينت بأن المشكو عليه سعى في ذلك الوقت إلى مضايقة زميله من خلال محاولة الاستهزاء به، ووضعه في مواقف محرجة أمام الآخرين، ولما شعر بأن جميع محاولته باءت بالفشل، قرر أن يبحث عن خطة جديدة تمكنه من إطفاء نيران الغيرة والحسد التي اجتاحته. وليقرر حينها أن يعمد إلى زيادة الضغط على زميله من خلال تصويره ونشر تعليقات مضحكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف السخرية والاستهزاء منه.

وذلك التصعيد، لم يجعل للشاكي أي خيار سوى التوجه إلى الجهات المختصة، وإبلاغها بالممارسات التي أقدم عليها المشكو عليه، مرفقاً صوراً تثبت ما نشر في حقه من أفعال وجرائم، لتتولى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو عليه.

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