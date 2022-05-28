سعيد الطاير: مجموعة دبي للجودة ترسّخ ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شهادة شكر وتقدير من مجموعة دبي للجودة، تقديراً لرعاية الهيئة البلاتينية للمجموعة، ودعمها جائزة الإمارات للسيدات على مدار 10 سنوات متتالية، بوصفها الراعي الرئيسي للجائزة. جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وفاطمة الجوكر، المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة.

وأشاد معالي الطاير بدور مجموعة دبي للجودة في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي وتقدير التميز والابتكار، لا سيما في مواجهة التحديات. وأكد معاليه التزام الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جودة الحياة في دبي وجعلها المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين. كما لفت معاليه إلى دور جائزة الإمارات للسيدات في تكريم الموهوبات وإبراز دورهن الفعّال في تعزيز نهضة المجتمع الإماراتي.

وأضاف معاليه: نحرص على ترسيخ أسس الجودة والتميز المستدام لضمان التطور المستمر والارتقاء بمستوى خدماتنا وعملياتنا، والمحافظة على مسيرة تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم. كما نعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المجتمع من خلال تمكين المرأة، وتحفيز بيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير الكفاءات والقدرات وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية. وتأتي رعاية الهيئة لجائزة الإمارات للسيدات في إطار جهودها لدعم الفعاليات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية ومساهمتها في تطوير بيئة الأعمال ومسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم متواصل

تقدم الدكتور هزاع النعيمي بالشكر للهيئة لدعمها المتواصل لمجموعة دبي للجودة، قائلاً: سعداء بشراكة هيئة مياه وكهرباء دبي ودعمها لجائزة الإمارات للسيدات بالرعاية البلاتينية للسنة الـ 10 على التوالي، فهذه الشراكة تعد من الركائز الأساسية الداعمة للمجموعة، والتي تساهم في تعزيز رسالة المجموعة القائمة على التميز المؤسسي والجودة والارتقاء بمستوى خدماتنا نحو الأفضل تماشياً مع «الخطة التنموية الخمسينية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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