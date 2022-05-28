شرطة عجمان و«الشارقة للبحوث» يعززان تعاونهما في التكنولوجيا والابتكار

المصدر: عجمان - وام

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التطويرالتكنولوجي والتقني والابتكار.

وترأس الوفد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء ورئيس لجنة التحول الذكي بشرطة عجمان، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعدد من الضباط وصف الضباط، وكان في استقبالهم حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

واطلع الوفد على مرافق المجمع ومنها «ردهة الابتكار»، التي خصصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة وتشمل حزمة من أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية، فضلاً عن «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار»، كما زار الوفد «مركز الشارقة لتصنيع المواد المضافة»، ومعهد التنمية التحويلية الخاص بتقنيات VR، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تعزز الابتكار والتطور العلمي في مجال الخدمات، وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين. وفي ختام الزيارة أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بمستوى الأداء المتميز والتقنيات الحديثة المستخدمة في المجمع، معبراً عن شكره وتقديره على التعاون البناء، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مختلف المجالات.

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