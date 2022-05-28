هزاع بن زايد: تعزيز استقرار المجتمع ورفاهيته أولوية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن تعزيز استقرار المجتمع ورفاهيته وازدهاره على جميع الصعد يعد أولوية قصوى لدى قيادة الدولة الحكيمة منذ نشأتها، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة هذا النهج في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التنموية التي ترتكز على توفير كل مقومات الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه إلى «ساحة خليفة» التابعة لمركز التواجد البلدي، التي تعد الساحة المجتمعية الأولى، ومرفقاً متكاملاً لإقامة الفعاليات والمناسبات والتواصل المجتمعي في مدينة خليفة، ونفذها مركز التواجد خلال 6 أشهر استجابة لمتطلبات المجتمع، وعلى مساحة تقدر بـ 55 ألف متر مربع، وفي إطار توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لتلبية احتياجات المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه.

واطلع سموه على سير العمل والمشاريع التي ينفذها مركز التواجد، وخططه التطويرية للارتقاء بالخدمات التي يقدمها في مدينة خليفة، وذلك ضمن مشروع التواجد البلدي، ومنها نسبة تطبيق الإطار العام للمدينة النموذجية ومشروع الرقابة الموحدة وحوكمة الأداء والقطاع المجتمعي والمقترحات التطويرية للأراضي المجتمعية بجانب مشاريع البنية التحتية.

والتقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان فريق المتطوعين من مدينة خليفة، الذين أسهموا بنقل الأفكار والمقترحات من سكان المدينة إلى مركز التواجد البلدي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجهودهم الفاعلة، التي أسهمت في تطوير المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في سبيل تحقيق أعلى معايير جودة الحياة في المجتمع.

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