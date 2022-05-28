«رافد» تسجّل 1597 حادثاً مرورياً خلال عطلة العيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عبدالرحمن بن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات أنه تم تسجيل 1597 حادثاً مرورياً بسيطاً تم الإبلاغ عنها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، منها 276 حادثاً تم التبليغ عنها عبر التطبيق الذكي، حيث قامت بإصدار وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بكافة أنواعها ومتابعتها ضمن المهام الموكلة إليها، وبلغ زمن الاستجابة للحوادث 11 دقيقة.

عوامل

وبين مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث، ومن أبرزها عدم ترك مسافة آمنة وعدم الالتزام بخط السير والرجوع للخلف دون انتباه، إضافة إلى الانشغال بغير الطرق، لافتاً إلى أن مركز الاتصال برافد تلقى خلال عطلة العيد 3 آلاف و777 مكالمة للإبلاغ عن الحوادث والاستفسارات العامة من خلال مركز اتصالات رافد.

وأكد الشامسي أن وعي السائقين بأهمية الالتزام بأنظمة السير والمرور، يجنبهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث، متمنياً لهم الصحة والسلامة، وداعياً جميع أصحاب وسائقي المركبات إلى الاستفادة من الخدمات المتقدمة التي تقدمها «رافد»، سواءً من خلال مركز الاتصال الهاتفي أو التطبيق الذكي أو زيارة مراكز الخدمة.

خدمات

وقال: إن تطبيق «رافد» يوفر العديد من الخدمات، بما يشمل المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة.

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