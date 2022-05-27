وزارة تنمية المجتمع تتلقى 4475 طلب مساعدة منذ مطلع العام الجاري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بإدارة الضمان الاجتماعي تلقيها 4475 طلباً منذ بداية العام الجاري وفقاً لموقعها الإلكتروني، فيما تلقت خلال العام الماضي 9268 طلباً للفئات المستحقة، والتي تنطبق عليها الشروط التي حددتها والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 المتعلق بالضمان الاجتماعي.

وتهدف الوزارة من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية إلى تحقيق سياسة الرفاه الاجتماعي والارتقاء بفئات المواطنين غير القادرين على توفير الدخل الكافي لغايات تأمين حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.

وأفادت الوزارة أن المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدات الاجتماعية، تتضمن صوراً عن: الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وخلاصة القيد، ومستند مصادر الدخل (الأراضي والأملاك والرخص التجارية بالإضافة لمستندات خاصة بكل فئة).

فيما حدد الموقع الفئات التي تستحق المساعدة وينضوي تحتها فئة (الأرملة – المطلقة – أصحاب الهمم – كبار المواطنين– اليتيم – مجهول الأبوين – البنت غير المتزوجة – المصاب بالعجز المرضي – الطالب المتزوج – أسرة المسجون – العاجز مادياً – المهجورة – المواطنة المتزوجة من أجنبي – المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناءً).

وتشمل قنوات تقديم الخدمة الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة على مستوى الدولة.

وتسعى وزارة تنمية المجتمع في سياق استراتيجيتها إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتعزيز التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع من منطلق إيمانها الصادق بأهمية توفير مستوى لائق وكريم لأبناء الوطن المستهدفين، مستمدة توجهها من رؤية القيادة الرشيدة للدولة والتوجهات المستقبلية للحكومة، الهادفة لإسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة.

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