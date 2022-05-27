"شباب صناع السلام" يناقشون مستقبل السلام و التعايش المشترك

المصدر: وام

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عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلستين حواريتين لشباب صناع السلام ناقشت الجلسة الأولى "مستقبل السلام بين الشباب وتحديات التعايش المشترك وفرص قبول الآخر"، في حين شهدت الجلسة الثانية حوارا مفتوحا مع الحضور حول "مساعي الشباب نحو السلام وما يقدمه صناع السلام إلى العالم"، وذلك بمشاركة عدد من شباب صناع السلام، من عدة دول من بينها المغرب ومصر والإمارات والأردن وبريطانيا.

و أشاد المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بالجلستين الحواريتين لشباب صناع السلام ودور شباب صناع السلام ومبادراتهم الرائدة لنشر ثقافة الأخوة و السلام في جميع أرجاء العالم، معربا عن ثقته بهؤلاء الشباب وطموحاتهم ومبادراتهم لصنع مستقبل أفضل، وثمن دور دولة الإمارات في دعم هذه المبادرات الإنسانية بهدف تعزيز قيم الخير والمحبة والسلام بين البشر.

و عبرت ميرة المهيري، من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن امتنانها لوجودها ضمن شباب صناع السلام، مشيدة بدعم حكومة الإمارات لمبادرات صناع السلام وتعزيز قيم التعايش السلمي والحرص على تثقيف المجتمع من خلال هذه المبادرات، وإنشاء وزارة تعني بنشر التسامح و التعايش.

و أعرب سيد شريف سيد عضو منتدى صناع السلام من جمهورية مصر العربية عن امتنانه لمنتدى شباب صناع السلام الذي حول شخصيته وغيره من الشباب من شخصيات عادية إلى مبتكرة، ففتح لهم آفاقا رحبة ما أسهم في تشكيل شباب لريادة الأعمال من الأزهر الشريف والذي حصل على المركز الأول عالميا في مجال ريادة الأعمال.

من جانبه أعلن خليفة خالد عضو شباب صناع السلام أمين عام اتحاد طلاب الإمارات عن مبادرة تمكين الشباب التي تتمركز على عدد من المحاور أهمها الأخوة الانسانية والحفاظ على القيم والمبادئ، مشيدا بتأثير شباب صناع السلام في مجالات نبذ الكراهية وتفكيك الفكر المتطرف.

و قال إن دولة الإمارات تمثل نموذجا رائدا للتعايش والتسامح مؤكدا تأثره كثيرا بمسيرة السلام التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين و الأثر الكبير الذي تركته تجربة مشاركته في مبادرة صناع السلام علي حياته العملية والثقافية، موجها الشكر لمجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للأخوة الإنسانية على جهودهما في نشر قيم التعايش والتسامح والسلام.

يذكر أن شباب #صناع_السلام أحد أهم مبادرات مجلس حكماء المسلمين وهم عبارة عن نخبة من الشباب من أصحاب المبادرات الخلاقة، اختيروا من الشرق والغرب ليقودوا نقاشات تتعلق بدورهم في بناء السلام العادل ونشر ثقافة التعايش المشترك والاندماج.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في الفترة بين ٢٣ إلى ٢٩ مايو الجاري يضم عددا كبيرا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

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