الطقس المتوقع غداً على الإمارات

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وفي الخليج العربي يكون الموج مضطرباً في البداية يصبح متوسطاً إلى خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:25، والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الأول عند الساعة 17:31، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

وبحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:07، والمد الثاني عند الساعة 20:03، والجزر الأول عند الساعة 14:39، والجزر الثاني عند الساعة 03:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 85 30 دبي 40 27 80 35 الشارقة 39 26 85 30 عجمان 38 26 80 35 أم القيوين 40 27 85 35 رأس الخيمة 39 26 70 20 الفجيرة 40 32 55 20 العين 42 28 50 15 ليوا 42 27 45 15 الرويس 36 28 75 35 السلع 36 27 65 25 دلما 34 27 65 30 طنب الكبرى 34 28 80 45 طنب الصغرى 34 28 80 45 أبو موسى 34 29 80 45.

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