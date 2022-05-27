شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"
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بثت شرطة أبوظبي فيديو ضمن جهودها في التوعية المرورية الرقمية، موضحة فيه خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند الالتزام بالتوقف عند إشارة قف.
والخطوات هي:
أولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية او تقاطع طرق، أو عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف.
ثانياً : لا تستمر في قيادة المركبة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.
ثالثاً : أعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر.
رابعاً : في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك.
خامساً : تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائما قبل انطلاقك.
#شرطة_أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"https://t.co/JrmaMJq2ZI@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/byVzFEEzx2— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 27, 2022