شرطة أبوظبي تُحدد 5 خطوات لسلامة السائقين عند إشارة "قف"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بثت شرطة أبوظبي فيديو ضمن جهودها في التوعية المرورية الرقمية، موضحة فيه خمس خطوات أساسية للسائقين تعزز سلامتهم وسلامة الآخرين عند الالتزام بالتوقف عند إشارة قف.

والخطوات هي:

أولاً : توقف بشكل كامل عند إشارة قف في أي زاوية او تقاطع طرق، أو عند الخط الأبيض المتصل الدال على التوقف.

ثانياً : لا تستمر في قيادة المركبة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

ثالثاً : أعط أولوية المرور للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر.

رابعاً : في حال وجود مركبة متوقفة قبلك عليك التوقف خلفها ثم التوقف مجدداً عند إشارة قف بعدها التحرك.

خامساً : تأكد من إعطاء أولوية عبور الطريق للمشاة دائما قبل انطلاقك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز