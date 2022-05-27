عمار النعيمي يؤكد أهمية مرونة العمل الحكومي

المصدر: عجمان - وام

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ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الرابعة لعام 2022، والتي عقدت في مقر الديوان الأميري بعجمان، حيث بدأ سموّه الجلسة بالترحّم على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وقال سموه: ذكرى الراحل الكبير سَتظلّ خالدةً وستبقى أُسسه القوية ورؤيتهُ الواضحة نهجاً نسترشد به نحو تحقيق إنجازاتٍ عظيمةٍ تشهد له بأنّه كان خيرَ قائد لمسيرة التمكين، مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ستحقق مراحل جديدة من النمو والتقدّم والريادة.

أفضل المعايير

وبدأت أعمال الجلسة باستعراض إحاطة حول قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية الجديدة، وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في هذا الشأن على أهمية مرونة العمل الحكومي والتعاطي بفعالية مع المتغيرات وما أفرزته من متطلبات في الوقت الراهن، حيث لابد أن تتمتّع الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها بمرونة عالية قادرة على إجراء التطويرات المستمرة على تشريعاتها وآليات عملها لخلق بيئة عمل صحيّة ومتوازنة ومحفّزة وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة على مستوى الحكومات.

واطّلع أعضاء المجلس على تقرير المكتب التجاري الأمريكي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2022 وهو تقرير سنوي من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يشير إلى مستوى الثقة في الأسواق العالمية في مجال الملكية الفكرية، حيث تهدف متابعة التقرير العالمي وانعكاساته على اقتصاد الإمارة إلى المحافظة على سمعة اقتصادها من المنظور الإقليمي والعالمي والتسويق لها، والمحافظة على الشعور بالثقة لدى أصحاب العلامات التجارية العالمية وجذب الاستثمارات، إلى جانب حماية المستهلك من خلال حماية البضاعة ذات العلامة التجارية.

كما استعرض التقرير جهود دائرة التنمية الاقتصادية في حفظ حقوق الملكية الفكرية وإنجازاتها في هذا المجال لعام2021 حيث أشاد التقرير بمستوى وفاعلية حماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة والتي تساهم في تحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الموقع الريادي وعكس مجموعة من التأثيرات الإيجابية على البيئة الاقتصادية.

وناقش أعضاء المجلس أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات المعنية للتصدي للظواهر التجارية السلبية وآليات التعامل معها، خاصّةً المرتبطة بالمواد الاستهلاكية التي قد يتسبب وجودها في الأسواق بمخاطر صحية عالية.

رعاية الطفولة واطّلع أعضاء المجلس على تقرير رعاية الطفولة بإمارة عجمان لعام 2022 والذي تضمّن استعراض نتائج دراسة سعادة الطفل ومشروع روّاد الأعمال الناشئين وعرض تجربة اجتماعية تم تطبيقها على الأطفال، حيث تهدف دراسة سعادة الطفل إلى تطوير وفهم أفضل لمفهوم الرفاه من حيث صلته بالأطفال والتعرف على تأثير جائحة كورونا على شعور الأطفال بالسعادة تجاه مختلف جوانب الحياة، والتعرف على طبيعة استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي ومدى تعرضهم للتنمر الالكتروني، بالإضافة إلى وضع مقاييس الرفاه الذاتي للأطفال ومراقبة التغيرات في الرفاه بمرور الوقت. وأظهرت الدراسة نتائج قياس مؤشر الطفولة والتي بلغت 89.2 في المئة لعام 2022 ورأي الأطفال وسعادتهم تجاه مجموعة من الجوانب الحياتية والاجتماعية ذات الصلة بالرفاه الذاتي للأطفال وخصوصاً خلال الجائحة لتمكين تحديد مجالات تحسين وتطوير جودة الحياة للأطفال.

وفي هذا الإطار أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان تعهّدت بأن تكون دائماً حاضرةً للرخاء والازدهار بمفهومها الإنساني الواسع وأن يحظى كل فرد في المجتمع بفرصته للازدهار والنمو والمشاركة، حيث يعد الطفل اليوم هو أساس هذا المجتمع مما يتطلب أن تُخصص له البرامج والمبادرات المبنية على دراسات حقيقية ونتائج تعكس واقعه الفعلي لتساهم في توفير الحماية اللازمة له من جانب وتطوير وتنمية مهاراته وتعزيز فرصه في المشاركة الكاملة في المجتمع من جانب آخر.

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