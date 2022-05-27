«قضاء أبوظبي» تبحث التعاون مع ديوان المظالم في السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً قضائياً رفيع المستوى من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة. ورحب المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء، بالوفد الضيف، الذي ترأسه فضيلة الشيخ علي بن محمد السلطان، نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط الجانبين، وأهمية التعاون والتكامل بينهما في تعزيز دور مؤسسات السلطة القضائية لدى البلدين الشقيقين.

وأشار الظاهري إلى اهتمام الدائرة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تعرف الوفد خلال الزيارة، التي استمرت 4 أيام، على منظومة التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، وآليات العمل القضائي والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الدائرة بهدف تقديم خدمات قضائية وعدلية عالمية المستوى.

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