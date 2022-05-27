«إسلامية دبي» تطلق منصة جديدة للخدمات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي منصة جديدة للخدمات الرقمية تُعنى بإدارة علاقات المتعاملين أو بما يسمى (CRM)، تستهدف خدمة وإسعاد متعامليها كأفراد ومؤسسات اتحادية ومحلية وخاصة ضمن جهودها للارتقاء بخدماتها المتميزة المقدمة لكافة فئات المجتمع.

وقال حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إنه تماشياً مع خطة حكومة دبي الذكية وضمن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وفي إطار تحول الدائرة إلى رقمنة الخدمات عامة يعد النظام المستحدث منظومة رقمية موحدة لخدمات المتعاملين، ويستهدف توفير منصة رقمية موحدة تتضمن إدارة جميع قنوات تقديم الخدمة للمتعاملين والموظفين لتقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، بالاعتماد على وسائل التقييم وتطبيق المعايير وقراءة المؤشرات وتحليل سير العمل الكامل للطلب مع مجموعة الإجراءات اللازمة لتحقيق سعادة المتعامل التي يزخر بها النظام.

وأكد الشيباني أن النظام يتوافق مع تطبيق أفضل الممارسات في مجال أتمتة الخدمات، مما يؤسس لمخرجات تمكِّن التحول الرقمي للخدمات بالدائرة بنسبة 100%، وذلك وفق متطلبات حكومة دبي (مركز نموذج دبي ودبي الرقمية)، وتأسيس منصة إلكترونية ذكية متكاملة تسهم في التحول إلى دائرة رقمية بلا أوراق تخدم وفق توجهات حكومة دبي الذكية.

من جانبه، أكد بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، أن النظام الجديد ووفق أحدث إصدار، يسهم بفعالية في تطوير وتحسين نظام مركز الاتصال الموحد في الدائرة، ويعمل على تمكين موظفي تقديم الخدمة ومتابعة الأداء، ويحسن تطبيق الخدمات للأجهزة الذكية، ويوفر إمكانية الحصول على التقارير والمؤشرات التشغيلية، ويخفض من مدة إنجاز الخدمة ويحسن من جودتها، وذلك عبر 7 خدمات رئيسية و45 خدمة فرعية تتوفر في النظام.

وأوضح الجميري أن آلية عمل النظام تكمن في قدرته على توفير منصة متكاملة لإدارة جميع طلبات المتعاملين من كافة قنوات تقديم الخدمة والبيانات المتعلقة برحلة العميل ومتابعة طلبات المتعاملين وحالات تنفيذ الطلبات من قبل الإدارات المعنية، فضلاً عن تميزه بالإمكانات ذات الجودة والكفاءة لإدارة بيانات الإحصاءات والتقارير الداعمة لاتخاذ القرار، بحيث تمكِّن موظفي الصف الأول لخدمة المتعاملين من متابعة طلبات المتعاملين على كافة القنوات مع توفير إمكانات ووسائل تقييم وتطبيق المعايير الحكومية. ولفت إلى أن النظام يوفر فهماً شاملاً ودقيقاً لمتطلبات وسلوك العميل والعمل على رسم وتوثيق خرائط رحلة المتعامل والاستفادة من مدى العمل في تحسين تجربة المتعامل.

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