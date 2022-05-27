نيابة دبي تستقبل وفد الأمانة العامة للمجلس القضائي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، الدكتور سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي، بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

واستعرض المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، رئيس وحدة التدقيق القضائي، للوفد الزائر أبرز المبادرات والمشاريع القضائية المبتكرة والتي عملت على زيادة الكفاءة وسرعة ودقة الإجراءات في العمل الإداري والقضائي للنيابة.

كما استمع الوفد الزائر لشرح من شمسة المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وفاطمة بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات، حول أفضل الممارسات المطبقة عالمياً في مجال التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي بالإضافة إلى الجانب التقني والذكي في إجراءات العمل.

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