لجنة في «الوطني» تناقش سياسة دعم قطاع الرياضة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة.

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