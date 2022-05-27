بحث العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب الإندونيسي

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة عبيد خلفان السلامي رئيس المجموعة، في مقر المجلس في أبوظبي، أجونج بودي سانتوسو نائب رئيس لجنة الشؤون الإدارية في مجلس النواب لجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له.

حضر الاجتماع أعضاء المجموعة، كل من عائشة محمد الملا نائب رئيس المجموعة، وجميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإندونيسي، والتأكيد على أهمية «مأسسة» هذه العلاقات من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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