«إيدج» تستقبل وفداً برازيلياً رفيع المستوى

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبلت مجموعة «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الدفاع وغيره، وفداً دبلوماسياً وعسكرياً وتجارياً رفيع المستوى من البرازيل في مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويعكس هذا الاجتماع الأولوية، التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية وترسيخ التعاون المستمر في المجالات الدفاعية والتجارية والتقنية.

وضم الوفد البرازيلي كلاً من الأدميرال فلافيو روكا، السكرتير الخاص للشؤون الاستراتيجية في المكتب التنفيذي للرئيس البرازيلي، والدكتور ماركوس ديجو، سكرتير المنتجات الدفاعية في وزارة الدفاع البرازيلية، وإدواردو بولسونارو، عضو كونغرس في مجلس النواب البرازيلي، وفيرناندو لويس ليموس إجريجا، سفير جمهورية البرازيل في الإمارات، وكان في استقبال الوفد من جانب «إيدج» كل من فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ومنصور الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وحمد المرار، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة، وعمر الزعابي، نائب الرئيس الأول لقطاع التجارة ودعم المهام في إيدج، وغيرهم من أعضاء فريق الإدارة العليا في إيدج والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للمجموعة وهي: هالكن، وأداسي، والطارق، وكراكال، ولهب، ونمر، والجسور. وشمل الوفد البرازيلي كذلك عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات برازيلية كبيرة، بما في ذلك رؤساء شركات Embraer، وEmbraer Radar، وAKAER، وTaurus، وLace، وCondor، وAvionics، وCBC، وMac JEE، وCSD، وKryptus، وSIATT، وAtech، وMK Bomb AEQ.

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