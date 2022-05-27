عمر سلطان العلماء: التعاون الدولي الإيجابي العامل الأهم في دخول عصر الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في صياغة رؤى مستقبلية متجددة تحدد المسارات، وترسم خريطة المستقبل، وذلك تماشياً مع اعتماد تطوير استراتيجية دبي «للميتافيرس» بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية ذكية، تشمل أحدث تقنيات العالم الجديد.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: «بناء مستقبل مشترك: صناعة الميتافيرس»، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية (من 22 مايو الجاري واختتم أمس)، بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة، وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

حلول

وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المستجدات التي يحملها «الميتافيرس» في مختلف مجالات الحياة والقطاعات الرئيسية، تسهم في تطور المجتمعات، وتشمل العديد من الفرص والتحديات التي يجب الاستعداد لها وابتكار الحلول لمتغيراتها، بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والحكومات والشركات، ويوفر إمكانات الوصول إليها لجميع الأفراد حول العالم بدون استثناء.

تعاون

وأضاف: إن تعزيز التعاون الدولي الإيجابي يمثل العامل الأهم في دعم مسيرة العالم إلى عصر «الميتافيرس»، وتعزيز وعي المجتمعات بأسس ومميزات وتحديات عصر «الميتافيرس»، مؤكداً أن «الميتافيرس» مثل أي قطاع ناشئ آخر يتطلب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية، تحقق أقصى استفادة من إمكاناته، مع الحفاظ على خصوصيات الأفراد وتلبية متطلبات الأمن السيبراني، والتركيز على تعزيز الآفاق الاقتصادية الجديدة، التي يتيحها عالم «الميتافيرس».

مشاركة

وشارك في الجلسة كل من: كريس كوكس رئيس قطاع المنتجات في منصات «ميتا»، وبيغي جونسون الرئيس التنفيذي لشركة «ماجيك ليب»، وفيليب روزيديل المؤسس المشارك لـ «هاي فيدليتي»، وأدارها أندرو سوركين مدير تحرير «ديل بوك».

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