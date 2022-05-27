توريد 100 طن خضار وفواكه من 95 مزرعة لـ«تعاونية الاتحاد» يومياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد يعقوب البلوشي مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تحرص على توفير أجود أنواع الخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية للمستهلكين، حيث يتم يومياً توريد 100 طن من الخضراوات والفواكه للتعاونية منها 60 طناً من الخضار و40 طناً من الفواكه من الموردين الذين تتعامل معهم، مشيراً إلى أن التعاونية تتعاقد مع الموردين ضمن شروط وإجراءات مقننة.

وأشار البلوشي إلى أن تعاونية الاتحاد لديها مزارع عضوية خاصة بها تنتج حالياً حوالي 20 صنفاً من الخضراوات الورقية والتي تغطي 30% من استهلاك أفرع التعاونية، مشيراً إلى أنه جاري العمل حالياً على دراسة إمكانية إنتاج الخضار المثمرة في المشروع نفسه أو أي مشروع آخر في الفروع المستقبلية للتعاونية، حيث إن هذه المزرعة تمثل جانباً تثقيفياً لزوار التعاونية من مختلف الأعمار لا سيما طلبة المدارس، وتبين طريقة الزراعة المائية الصحيحة.

ولفت إلى أن التعاونية تحرص على دعم المنتجات المحلية بجميع أنواعها وأصنافها ودعم المزارعين الإماراتيين بشكل مستمر، مشيراً إلى أن عدد المزارع (الموردين) التي تتعامل معها التعاونية في عام 2022 يبلغ 95 مزرعة منها 42 شركة محلية و9 مزارع تقليدية و28 مزرعة عضوية، و16 مزرعة مائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز