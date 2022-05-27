تتارستان تهدي الشارقة نسخة من القرآن تعود إلى عام 1803م

المصدر: الشارقة - وام

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أهدى الشيخ كامل سميع الله اسكندر المفتي العام لجمهورية تتارستان مجمع القرآن الكريم بالشارقة نسخة نادرة من المصحف الشريف المسمى طبعة مصحف قازان.

وقال شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام للمجمع: تعتبر هذه النسخة النادرة من أقدم النسخ المطبوعة بطريقة الطباعة الحجرية الليثوغرافيا وتعود للعام 1803 وتسمى نسخة «قازان بسمة» والتي اعتنت جمهورية تتارستان به عناية بالغة حيث يشكل هذا المصحف نتاج جهود علمائها عبر التاريخ ويتميز بالخط القازاني الجميل المسمى «بسمة» وقد طبعت منه في حينها طبعتان الأولى للكبار في مجلدين بالحجم الكبير والثانية للصغار في عشرة مجلدات بالحجم الصغير وتولت طباعته آنذاك دار الطباعة الآسيوية.

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