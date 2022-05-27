الجرائم الخطرة يجب حظرها في «الميتافيرس»

المصدر: دبي- نهى حوّا

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دعا معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إلى وضع قوانين جديدة، تمنع الناس من ارتكاب الجرائم، مثل القتل في عوالم «الميتافيرس»، وذلك حسبما ذكرت قناة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

جاء ذلك في جلسة بعنوان: «بناء مستقبل مشترك: صناعة الميتافيرس»، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس بسويسرا، تناولت «الميتافيرس»، هذا العالم الافتراضي، حيث يمكن للناس العيش والعمل واللعب عبر الصورة الرمزية، والذي على الرغم من أنه قيد الإنشاء، إلا أن شركات التكنولوجيا باتت تستثمر مليارات الدولارات في تطوير التكنولوجيا، وهو ما يطرح عدداً من المخاوف بشأن السلامة المرتبطة بتطويره.

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