حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى خادم الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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