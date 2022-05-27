محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع كندا

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما قدم التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة، وتمنى لسموه التوفيق في قيادة الإمارات نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار في مختلف المجالات وعبّر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتعزيز العلاقات الإماراتية الكندية في مختلف المجالات.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره لرئيس وزراء كندا لمشاعره الطيبة، وتمنى له موفور الصحة والعافية، ولكندا الصديقة دوام الخير والازدهار، مؤكداً سموه حرص الإمارات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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