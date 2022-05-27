سعيد الطاير لـ«البيان»: 7195 عملية شحن للمركبات الكهربائية في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة الشحن لـ34 مركبة كهربائية في آنٍ واحد في موقع إكسبو 2020 دبي، كما زودت محطات الشاحن الأخضر التابعة للهيئة والمنتشرة في موقع المعرض العالمي مركبات الزوار الكهربائية بـ 170.358 كيلووات /‏ ساعة من الكهرباء خلال مدة المعرض، وذلك من خلال 7195 عملية شحن أجراها زوار المعرض، مما مكنهم من قطع ما مجموعه 1.022.148 كم باستخدام المركبات الصديقة للبيئة.

كفاءة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»: بصفة الهيئة شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وفرت الهيئة الطاقة المستدامة لمرافق هذا الحدث العالمي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وخصصت الهيئة 4.26 مليارات درهم لدعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى توفير محطات «الشاحن الأخضر» في مختلف مواقع المعرض، وتزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وتابع: وفرت الهيئة 19 محطة من محطات الشاحن الأخضر لشحن المركبات الكهربائية في مواقع متعددة من موقع إكسبو 2020 دبي، بمعدل 5 محطات شحن في كل من مواقف أجنحة المعرض الثلاثة: جناح الفرص، الاستدامة، والتنقل؛ ومحطتي شحن في مكتب إكسبو، وكذلك محطتي شحن في محطة إينوك المستقبلية.

مبادرة

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الشاحن الأخضر» لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن مبادراتها الذكية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً. ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في توفير محطات شحن المركبات الكهربائية للجمهور في جميع أنحاء دبي، حيث لم يكن في دبي سوى عدد محدود من هذه المركبات نظراً لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لشحن هذا النوع من المركبات، ومن هذا المنطلق، أخذت الهيئة زمام المبادرة بصفتها المزود الحصري للكهرباء في دبي، وأنشأت البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب خفض الانبعاثات الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز